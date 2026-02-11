FT | Zelensky annuncerà presto elezioni e referendum Kiev smentisce

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di annunciare presto le elezioni presidenziali e un referendum. La notizia, riportata dal Financial Times, arriva in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa. Zelensky dovrebbe fare l’annuncio il 24 febbraio, secondo fonti ucraine ed europee coinvolte nella pianificazione. Kiev ha però smentito ufficialmente queste indiscrezioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

