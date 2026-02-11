La Casa Bianca cerca di prendere il controllo delle elezioni di metà mandato, ma i democratici si oppongono. Nel frattempo, il caso Epstein torna a far parlare di sé e mette in difficoltà il progetto di Donald Trump, che si scontra con il Congresso.

La Casa Bianca vuole «nazionalizzare» il processo elettorale, ma gli Stati democratici fanno muro. Intanto il caso Epstein aleggia e il progetto-casa di Donald Trump si arena al Congresso. «Grazie all’operazione verità, fatta dalla Verità. Sono quotidianamente assediato da richieste di provvedimenti svuotacarceri, sul presupposto che saremmo un sistema carcerocentrico. Se abbiamo circa 60.000 detenuti e 144.822 persone “in area penale esterna”, vuol dire che sono più quelli fuori che dentro». Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, interviene sul tema sollevato dal direttore Maurizio Belpietro nell’editoriale di ieri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - FrontPage | Il caso Epstein e la corsa verso il Midterm

Approfondimenti su Epstein Case

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato gli ultimi file su Epstein, e ora si indaga anche sull’atteggiamento di Bill Clinton e Hillary.

La partecipazione di Donald Trump alla convention repubblicana di Las Vegas rappresenta un passo importante nella sua strategia per influenzare le elezioni di midterm.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il caso Epstein e la corsa verso il Midterm | FrontPage - Ep.1

Ultime notizie su Epstein Case

Argomenti discussi: Come controllare chi c’è sugli Epstein Files: la guida per accedere a tutti i contenuti; Trump aveva informato la polizia su Epstein già negli anni 2000; Perché Epstein era interessato all’ascesa politica di Matteo Salvini e cosa c’è nei file; Perché lo scandalo Epstein non è la prima notizia su tutti i giornali?.

Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIdeputati Ro Khanna e Thomas Massie accusano il Dipartimento di Giustizia di aver coperto i nomi di sei uomini ricchi e potenti nei file desecretati sul finanziere morto nel 2019. Dopo aver visionat ... tg24.sky.it

Caso Epstein, implicato un diplomatico francese: ministro Barrot presenta denunciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, implicato un diplomatico francese: ministro Barrot presenta denuncia ... tg24.sky.it

( di Antonio Montanaro) Il caso del genitore che ha deciso di denunciare il figlio che stava per partecipare a una resa dei conti tra bande di adolescenti e la necessità di un «patto di ascolto» che coinvolga la scuola, la sanità, i genitori e le istituzioni - facebook.com facebook