La discussione sulla futura urbanistica nel comune di Urbino si infiamma. Il consigliere Oriano Giovanelli denuncia come l’amministrazione abbia approvato una variante al PRG nella zona di Gaifa che va contro le norme di tutela del paesaggio e di contenimento del suolo. Mentre si affida l’incarico a un noto architetto per un nuovo Piano Urbanistico Generale, poche ore dopo si approva una modifica che apre la strada a più cemento e meno spazi verdi. Un segnale che solleva dubbi sulla coerenza delle scelte urbanistiche del Comune.

"Ci dobbiamo aspettare che il nuovo Piano Urbanistico Generale sia fatto di riduzione di parchi e consumo di suolo?" A riflettere sulla futura urbanistica, prendendo spunto dalla recente approvazione di una variante al PRG nella zona di Gaifa è il consigliere comunale Oriano Giovanelli (Urbino Rinasce) (foto) che evidenzia una contraddizione nei metodi dell’Amministrazione comunale: "Gambini e l’assessore Bartoli hanno appena affidato l’incarico per la stesura del PUG all’architetto Mario Cucinella e, a poche ore di distanza, hanno approvato una variante che nega i principi di tutela del paesaggio e di contenimento del consumo di suolo prescritti dalla legge regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fronte urbanistica, "Un’altra strada è possibile"

