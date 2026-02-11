Frieren | il rapporto tra Stark e Fern fa parlare i fan…e non solo

La seconda stagione di Frieren sta portando gli spettatori a guardare con occhi diversi il rapporto tra Fern e Stark. Nell’ultimo episodio, i due personaggi si avvicinano sempre di più, facendo parlare non solo i fan, che sperano in qualcosa di più, ma anche chi segue la serie con attenzione. La scena tra loro crea tensione e curiosità, e ora tutti si chiedono se il legame tra Fern e Stark continuerà a evolversi.

La seconda stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio ha iniziato a esplorare più da vicino il legame sempre più stretto tra Fern e Stark nell'ultimo episodio, e a quanto pare non sono solo i fan a sperare che qualcosa sbocci davvero tra i due. Anche i doppiatori originali dei personaggi vorrebbero vederli finalmente fare un passo avanti. Attualmente in onda durante la stagione invernale 2026, Frieren: Oltre la fine del viaggio ha finora mostrato un tono più intimista e rilassato rispetto alla prima stagione. I nuovi episodi si stanno concentrando maggiormente sulle dinamiche del trio principale, lasciando spazio anche a una possibile storia d'amore che i fan aspettavano da tempo.

