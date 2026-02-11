Frati Minori di Campania Basilicata e Calabria in due giorni di formazione a Paola

Nei giorni scorsi, i Frati Minori di Campania, Basilicata e Calabria si sono incontrati a Paola, in provincia di Cosenza, per due giorni di formazione. L’obiettivo era aggiornarsi e condividere esperienze tra i responsabili delle fraternità locali, che si sono ritrovati in questa occasione.

I Frati Minori delle regioni Campania, Basilicata e Calabria, responsabili delle rispettive fraternità locali, si sono ritrovati a Paola (Cosenza) per un incontro di formazione della durata di due giorni. L'iniziativa, organizzata con il supporto del centro studi Missioni Emmaus, ha visto la partecipazione dei Ministri Provinciali e del Delegato generale dell'Ordine. A dare il benvenuto ai partecipanti, il sindaco di Paola Roberto Perrotta insieme all'Amministrazione Comunale, che hanno sottolineato l'importanza dell'evento nella città nota in tutto il mondo come luogo di nascita di San Francesco di Paola, patrono della Calabria.

