Franzoni | Io e Von Allmen il futuro dello sci? Lui il presente io sto arrivando

Franzoni esce dal cancelletto con il sorriso e senza rimpianti, anche se non ha centrato la qualificazione in superG. Dice di voler migliorare come sciatore, imparando da chi ha più esperienza, come Von Allmen. “Lui è il presente dello sci, io sto arrivando,” ha detto, mostrando sicurezza e voglia di crescere. Nonostante la delusione, si sente fiducioso nel percorso e pronto a lavorare duramente per i prossimi appuntamenti.

Un Franzoni sereno e consapevole nonostante il mancato in superG. "L'obiettivo adesso è migliorare come sciatore in condizioni differenti, sto cercando di imparare il più possibile prendendo spunto da tanti atleti tra cui Von Allmen. lui è una leggenda".

