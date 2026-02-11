La Stelvio riapre i battenti e gli italiani si preparano a tifare ancora una volta. Franzoni e Paris tentano di nuovo il superG, sperando di salire sul podio. Odermatt, favorito sulla carta, dovrà difendersi da una concorrenza agguerrita, perché la lotta per le medaglie si preannuncia molto serrata.

La Stelvio riapre nuovamente i battenti e lo fa per una gara che l’Italia attende davvero con trepidazione. Dopo la strepitosa prestazione in discesa con due azzurri sul podio, oggi è in programma il superG, con Giovanni Franzoni e Dominik Paris che sono pronti a riprovarci. Sarà molto probabilmente l’ormai consueto duello tra italiani e svizzeri, con qualche possibilità per altri di potersi inserire nella lotta per le medaglie. Il principale favorito dovrebbe essere Marco Odermatt, che cerca il primo oro della sua Olimpiade, dopo la delusione del quarto posto in discesa e l’argento vinto nella combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Franzoni e Paris ci riprovano in superG. Odermatt è favorito, ma lotta per le medaglia accesissima

