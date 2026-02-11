Franzoni ammette | Devo ancora crescere Von Allmen è un campione

La tensione sulle piste di Bormio è alle stelle. Giovanni Franzoni ammette di dover ancora migliorare, ma riconosce che Von Allmen è un vero campione. La gara di super-G sulla Stelvio si è conclusa con sorprese e tanta fatica, mentre gli atleti si preparano alle prossime sfide in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

In cornice olimpica, Milano Cortina 2026 continua a offrire sfide serrate sulle piste alpine: il super-G disputato sulla Stelvio di Bormio ha visto Giovanni Franzoni completare la prova al sesto posto, senza riuscire a replicare il podio conquistato in programmazione precedente. Il ventiquattrenne di Brescia aveva appena toccato la peggior fortuna della stagione, dopo aver conquistato una medaglia d’argento nella discesa libera disputata sabato mattina. Durante la prova, l’azzurro ha mostrato efficacia su gran parte del tracciato ma ha perso terreno proprio nella tratta centrale, dove la gestione degli spigoli e della linea di scorrimento hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Giovanni Franzoni si lecca le ferite dopo il sesto posto nel superG delle Olimpiadi Invernali.

Questa mattina a Bormio si è corsa la gara di SuperG maschile, con un risultato che resterà nella storia dello sci italiano.

