Frank esonerato dal Tottenham | aveva fatto saltare Kolo Muani alla Juventus

Questa mattina il Tottenham ha annunciato l’esonero di Frank, l’allenatore che aveva fatto saltare l’affare Kolo Muani alla Juventus. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti e cerca di dare una scossa alla squadra. La società ha già avviato le ricerche per trovare un nuovo tecnico. I tifosi si chiedono ora quali saranno i prossimi passi e se questa mossa cambierà le sorti del club.

. Il tecnico degli Spurs è stato sollevato dall'incarico. Il Tottenham ha deciso di voltare pagina, sollevando Thomas Frank dall'incarico di allenatore. Nonostante le alte aspettative e il trionfo in Europa League ereditato dall'era Postecoglou, il tecnico danese non è riuscito a dare un'identità solida a una squadra pericolosamente vicina al baratro. I numeri della gestione Frank sono impietosi: 11 sconfitte totali in Premier League e un sedicesimo posto che scotta, con soli cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

