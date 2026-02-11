Frank è ossessionato dall’Arsenal anche per questo il Tottenham lo ha esonerato

Dopo poche settimane sulla panchina del Tottenham, Thomas Frank si è già preso un grosso rischio. Il tecnico danese, appassionato tifoso dell’Arsenal, ha ammesso di aver commesso il suo primo errore prima ancora di dirigere la squadra dal vivo. La sua ossessione per i Gunners ha fatto discutere tra i tifosi e i dirigenti, che hanno deciso di esonerarlo poco dopo l’inizio della stagione. Ora Frank si trova senza squadra e con un’esperienza bruciata in Premier League.

Per sua stessa ammissione, Thomas Frank ha commesso il suo primo errore da allenatore del Tottenham prima ancora di vedere il campo. Alla sua prima conferenza stampa disse: "Non ho mai visto una squadra che non perdesse partite di calcio. C'è l'Arsenal, che non possiamo menzionare, in Premier League". Ora che l'hanno esonerato – dopo partite senza una vittoria – il Telegraph sottolinea questa "ossessione" per l'Arsenal. E che questa è uno dei motivi per cui l'hanno cacciato. "Si dice che Frank abbia fatto regolarmente riferimento ai punti di forza dei rivali del Tottenham nel nord di Londra durante le riunioni di squadra, con grande frustrazione di alcuni giocatori.

