Il governo francese ha deciso di inviare una lettera a tutti i giovani di 29 anni per incentivare le nascite. La comunicazione contiene informazioni sulla salute riproduttiva, contraccezione e opzioni di preservazione come il congelamento degli ovociti. L’obiettivo è sensibilizzare e dare ai cittadini strumenti per pianificare meglio una famiglia.

«La politica non deve dire se bisogna avere figli o a che età», ha chiarito la ministra della Salute Stéphanie Rist durante la presentazione del piano. La comunicazione includerà dati e spiegazioni sulla fertilità maschile («anche gli uomini hanno un orologio biologico») e femminile, sulle possibilità di contraccezione e sulle opzioni di preservazione della fertilità, tra cui l’autoconservazione dei gameti e il congelamento degli ovociti. Il testo definitivo è ancora in fase di elaborazione, ma il ministero sottolinea che la lettera ricorderà come la fertilità sia una responsabilità condivisa tra uomini e donne e che il congelamento degli ovociti non rappresenti una «soluzione miracolosa», ma una possibilità tra le altre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francia, per rilanciare la natalità il governo manda una lettera a tutti i 29enni con informazioni sulla fertilità

Approfondimenti su Francia 29enni

La Francia ha deciso di intervenire sulla crisi demografica.

La crisi demografica in Italia richiede un’attenzione condivisa tra istituzioni e Chiesa.

Ultime notizie su Francia 29enni

