Francia chiede dimissioni dell' Albanese

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu che si occupa dei territori palestinesi. La decisione arriva dopo le sue recenti dichiarazioni e posizioni che hanno sollevato numerose polemiche nel paese. Al momento, Albanese non ha ancora commentato la richiesta, mentre le autorità francesi si sono limitate a confermare la decisione. La situazione resta calda e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

16.50 Parigi chiede le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese. "La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, su cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione", ha detto il ministro degli Esteri Barrot all'Assemblea di Parigi. E ha annunciato che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani Onu.

