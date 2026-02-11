Francesco Tacente | massima attenzione al disagio giovanile per abuso di dispositivi digitali

Il consigliere comunale Francesco Tacente lancia un appello: bisogna fare attenzione al disagio tra i giovani causato dall’uso eccessivo dei dispositivi digitali. Come padre, Tacente si unisce al grido d’allarme della dottoressa Vincenza Ariano, direttrice del Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL Taranto, che ha segnalato un aumento di adolescenti che cercano aiuto da psicologi per problemi legati ai social network. La preoccupazione cresce, e ora si chiede di intervenire subito per affrontare questa emergenza.

Come padre prima ancora che come consigliere comunale, faccio mio il grido d'allarme lanciato dalla Dottoressa Vincenza Ariano, Direttrice del Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL Taranto, sull'aumento dei casi di giovani e adolescenti che fanno ricorso alle cure di psicologi a causa dell'abuso di dispositivi digitali, in primis i social network. È un fenomeno che non deve essere sottovalutato, cresciuto esponenzialmente dopo la pandemia che ha visto aumentare l'uso di piattaforme online, e che deve vedere tutti impegnati in modo trasversale, al di là delle proprie appartenenze politiche.

Lo sportello Sostegno Km0, avviato nel 2023 dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso in collaborazione con Asst Sette Laghi e Cooperativa Gulliver, rappresenta una risposta concreta al disagio giovanile.

