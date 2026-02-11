France to increase visas for Iranian seeking refuge amid crackdown minister says
La Francia ha deciso di aumentare i visti disponibili per gli iraniani che cercano rifugio nel paese. La misura arriva in risposta alla repressione in Iran, che spinge molti a fuggire in cerca di sicurezza. Il governo francese ha annunciato che intensificherà gli sforzi per accogliere chi scappa dalla crisi, facilitando l’accesso ai permessi di soggiorno. La decisione mira a offrire una via di fuga a chi rischia la propria vita per protestare contro il regime.
PARIS, Feb 11 (Reuters) - France will increase the number of visas for Iranians seeking asylum as a result of the recent crackdown by Iranian authorities, Foreign Minister Jean-Noel Barrot said on Wednesday. Speaking in parliament, Barrot said Paris wanted to support the Iranian people by any means possible. “In particular by welcoming opponents persecuted by the regime who are seeking asylum and refuge in France. We will increase our humanitarian visas for asylum purposes for these individuals whom we must protect,” he said. Parlando in parlamento, Barrot ha detto che Parigi vuole sostenere il popolo iraniano con ogni mezzo possibile. 🔗 Leggi su Internazionale.it
