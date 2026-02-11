Questa sera il match tra le due squadre si conclude con alcune sorprese. Frabotta si fa notare per aver commesso errori di egoismo, mentre Bisoli appare poco lucido in fase decisionale. Klinsmann invece riceve un voto insufficiente, 5,5, e si trova in difficoltà su alcune occasioni, anche se incolpevole sul gol di Karic. La partita lascia ancora molte domande, soprattutto sulla prestazione dei singoli.

Klinsmann 5,5. Incolpevole sul bel tiro di Karic che sblocca la partita. Beffato sul primo palo da Cuppone, respinge goffamente. Si ripete sul terzo gol. Ciofi 5,5. Non riesce a guidare una difesa in difficoltà ed è morbido su Cuppone nel doppio vantaggio casalingo. Si salva solo con l’assist per Cerri. Amoran 6. Prima da titolare per il giovane svedese, che sino a qui contava soltanto 55 minuti totali in campionato. Può solo migliorare giocando. Mangraviti 5,5. Non perfetto nemmeno sul 2-0, ma il contatto ai suoi danni prima della rete lascia ancora qualche dubbio. Serata non ottimale. Ciervo 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frabotta pecca di egoismo, Bisoli poco lucido

