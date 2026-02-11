FOTO Festa della Polizia Locale Vecchio | Valorizziamo il nostro impegno

La festa della Polizia Locale si è svolta con una cerimonia semplice ma significativa. Il comandante Vecchio ha preso la parola, invitando i presenti a essere sentinelle e custodi dell’ordine pubblico. Ha sottolineato l’importanza di seguire sempre la legge e di valorizzare il lavoro quotidiano degli agenti. La giornata ha visto anche momenti di confronto tra le forze dell’ordine e la comunità, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione.

Tempo di lettura: 2 minuti "Siate sentinelle e custodi di un agire pubblico seguendo la legge per trovare la giusta armonia". L'Arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca ha celebrato questa mattina la Festa regionale di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale presso la Cattedrale di Benevento. Un'iniziativa, organizzata dalla Scuola Regionale di Polizia Locale in collaborazione con il Comune e il Comando della Polizia Municipale di Benevento che quest'anno ospita le celebrazioni. Hanno preso parte i comandanti della Campania unitamente agli operatori dei rispettivi corpi.

