Forte scossa di terremoto Ecco dove

Questa mattina un terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso il Tirreno Meridionale, più precisamente a nord-ovest di Alicudi, nell’arcipelago delle Eolie. La terra ha tremato in modo forte, senza però causare danni evidenti. Le persone che vivono sull’isola sono state svegliate dalla scossa, che si è fatta sentire chiaramente in tutta la zona. Per ora, le autorità monitorano la situazione e non si registrano feriti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina nel cuore del Tirreno Meridionale, precisamente a nord-ovest dell’isola di Alicudi, nell’arcipelago delle Eolie. L’evento sismico, avvenuto alle 08:28:57 ora italiana, è stato rilevato dall’INGV a una profondità di circa 30,1 chilometri, causando lievi ripercussioni in alcune zone costiere della provincia di Messina e sulle isole più vicine. La scossa di oggi si inserisce in un contesto di attività sismica tutt’altro che rara per l’area del Tirreno Meridionale, una delle zone geologicamente più attive del Mediterraneo. Solo due giorni prima, il 9 febbraio, erano state infatti registrate altre scosse di intensità simile nella stessa area, con la più forte che aveva raggiunto una magnitudo di 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

