Forse abbiamo trovato la navicella fantasma dispersa da 60 anni sulla Luna | perché è così importante
Da giorni gli scienziati cercano di capire se hanno trovato la navicella dispersa sulla Luna da almeno 60 anni. Due team diversi indicano due possibili punti di atterraggio, analizzando immagini e usando l’intelligenza artificiale. La verifica finale arriva con il supporto della missione Chandrayaan-2, che potrebbe confermare il ritrovamento di un pezzo di storia spaziale.
Sessant’anni dopo lo storico atterraggio sovietico, due team indicano siti diversi per il lander. Tra analisi delle immagini e intelligenza artificiale, la verifica attesa da Chandrayaan-2.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Luna Sovietica
“L’abbiamo trovata così”. Sharon dispersa da giorni, è arrivato il drammatico annuncio
Da giorni si cercava Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni di Avellino, dispersa dopo la frana che ha colpito la zona.
Allunaggio, 60 anni fa il primo passo sulla Luna
Il 3 febbraio 1966, l’Unione Sovietica fece un passo grande nella storia dell’esplorazione spaziale.
Ultime notizie su Luna Sovietica
Argomenti discussi: Conte In Italia disastro economico e sociale, ma Meloni fabbrica solo nemici; Il miglior case sotto i 50€? Forse lo abbiamo trovato (in offerta); Carenze e ritardi nei soccorsi, il racconto choc di Paolo Campolo, l'eroe di Crans-Montana; Lazio, Fabiani: Presi anche Pedraza e (forse) Diogo Leite. Ringrazio Romagnoli, vi dico tutto.
Udinese, Atta: Forse abbiamo trovato la soluzione. Non sono ancora al 100%Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro il Verona: Il gol più bello è stato di Zanoli, è incredibile ciò che ha fatto, siamo ... tuttomercatoweb.com
Conte: “Basta con i discorsi arbitrali. Abbiamo avuto undici rigori contro, forse siamo quelli che ne ha subiti di più” In conferenza: "A gennaio il mercato m'è stato detto che potevamo farlo solo a costo zero: è una scelta della società e io mi metto a disposizione - facebook.com facebook
Forse abbiamo ascoltato troppo i Maiden (o quanto meno guardato le loro copertine troppo a lungo)... #IronMaiden #IronMaidenItalia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.