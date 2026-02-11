Formula 1 2026 iniziano i test | Rauli analizza le novità E sul WRC…

La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata con i primi test ufficiali, dove team e piloti hanno messo alla prova le nuove regole e le power unit aggiornate. Rauli ha analizzato le novità più interessanti, mentre intanto si pensa anche al WRC, che continua a fare il suo corso. In pista si vede già qualche cambiamento, e gli appassionati aspettano di capire come si evolverà il nuovo campionato.

La Formula 1 2026 entra nel vivo con i primi veri test ufficiali: nuove regole, nuove power unit e un equilibrio tecnico tutto da scoprire. In questa intervista esclusiva, Giacomo Rauli, nuovo direttore di Motorsport.com, analizza cosa sta cambiando nel Circus e quali scenari possiamo aspettarci nei prossimi mesi. Non solo F1: spazio anche al WRC, tra evoluzione tecnica, protagonisti e prospettive future del Mondiale Rally. Un confronto completo tra due mondi diversi ma sempre più strategici nel panorama del motorsport internazionale.

