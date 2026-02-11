Forlì premia il suo barista | sfida aperta tra 7 locali la classifica aggiornata e il voto finale entro il 23 febbraio

Forlì si prepara alla finale del concorso “Il miglior barista”. In sette locali della città si sfidano per conquistare il titolo, con il voto finale che sarà deciso entro il 23 febbraio. La competizione ha già acceso gli animi tra i baristi, pronti a mettere in mostra le proprie capacità davanti ai clienti e alla giuria.

Forlì è in fermento per la finale del concorso “Il miglior barista”, iniziativa promossa dal Resto del Carlino in collaborazione con Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè. La classifica provvisoria, aggiornata all’11 febbraio 2026, vede ancora in testa Vincenza Di Salvo del Bar del Viale, con una competizione serrata e un rush finale che si preannuncia ricco di sorprese. Le votazioni chiuderanno lunedì 23 febbraio. La città di Forlì, e il suo comprensorio, si prepara a decretare il suo barista più amato. L’iniziativa, che ha raccolto finora 3.500 tagliandi, sta tenendo alta l’attenzione dei consumatori e degli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Forli Barista Milleproroghe: mercoledì 18 febbraio in Aula alla Camera, giovedì 19 fiducia, il 23 voto finale Mercoledì 18 febbraio la Camera apre i lavori sul decreto Milleproroghe. Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati entro il 23 gennaio, una tantum liquidata entro febbraio Entro il 23 gennaio verranno pagati gli stipendi di gennaio di docenti e personale ATA, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Forli Barista Argomenti discussi: Il prossimo impegno Al Morgagni col Cava Ronco Parte la prevendita per Forlì. Alea ha partecipato alla Commissione lavori pubblici, fornendo risposte ai problemi evidenziati. Intanto il dato ’premia’ il comune montano - facebook.com facebook Scadenza 15/04/2026 Premio Nazionale di Poesia “Poetico” - Città di Forlì: concorso letterario per raccolte di poesie (opere edite) con premi in denaro concorsi-letterari.it/concorso-lette… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.