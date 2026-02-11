Ford la scommessa sull’elettrico non paga Maxi perdite nel 2025

La Ford chiude il 2025 con una perdita record, la più pesante dagli anni della crisi del 2008. La casa automobilistica americana ha fatto sapere che i conti del 2025 sono molto sotto le aspettative, segnando un segnale forte che la scommessa sull’elettrico finora non ha portato i risultati sperati. La situazione si fa preoccupante, e gli investitori sono in allerta.

Il 2025 si è chiuso con un forte campanello d'allarme per Ford, che ha registrato la peggiore perdita dai tempi della Grande Recessione del 2008. Nel quarto trimestre c'è stato un rosso netto di 11,1 miliardi di dollari, trascinato dalla voragine del comparto elettrico e da una crisi nella fornitura di alluminio che ha colpito la produzione dei pick-up F-Series. I ricavi trimestrali sono scesi del 5% a 45 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo rettificato (EBIT) è crollato di oltre la metà, fermandosi a 1 miliardo. Su base annua, la casa di Detroit ha chiuso con una perdita di 8,2 miliardi, appesantita dalle svalutazioni legate ai veicoli elettrici e da 2 miliardi di costi dovuti ai dazi.

