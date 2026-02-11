Forbidden fruit 3 replica puntata del 11 febbraio in streaming | Video Mediaset
Questa sera la soap turca Forbidden fruit 3 torna in streaming con una nuova puntata. Yildiz, dopo aver scoperto di essere stata spostata nell’alloggio dei domestici, si infuria e inizia a pensare a come vendicarsi di Halit e Sahika. La tensione tra i personaggi sale ancora di più, mentre la protagonista cerca di trovare il modo di reagire alle ingiustizie subite.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna, indignata per essere stata declassata all’alloggio dei domestici, Yildiz comincia ad architettare un piano per vendicarsi di Halit e Sahika. Quest’ultima muove tutti come pedine: spinge Yigit a sedurre Lila e illude Zehra che il suo libro verrà edito, fornendole il contatto di una casa editrice che rifiuterà di pubblicarlo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 7 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
