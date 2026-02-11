Food il bilancio finale finale di Taste 2026

La 19ª edizione di Taste si è chiusa con numeri che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Sono stati 810 gli espositori presenti, e oltre 8.500 i compratori specializzati, di cui più di 900 provenienti dall’estero. Un aumento rispetto agli anni scorsi, che conferma il successo dell’evento e la voglia di scoprire nuove eccellenze nel settore food.

I numeri della 19ª edizione di Taste parlano chiaro: 810 espositori, 8.500 compratori specializzati (più di 900 dall'estero, in crescita rispetto agli anni precedenti), 1.500 operatori del settore come fornitori e agenti, 650 giornalisti (circa 70 stranieri) e 1.700 appassionati e gourmet.

