Fontana di Trevi incassi record | ecco quanto rende a settimana

La Fontana di Trevi registra incassi da record. Dopo aver introdotto il biglietto d’ingresso, i primi dati ufficiali mostrano quanto sta guadagnando ogni settimana. La notizia fa discutere tra chi si chiede se questa mossa sia davvero efficace per proteggere il monumento e per le casse comunali.

A quanto ammontano davvero gli incassi del la Fontana di Trevi? Dopo l'introduzione del ticket d'ingresso, i primi dati ufficiali accendono il dibattito sul rendimento effettivo della fontana. Anche perché i numeri della prima settimana a pagamento ci presentano un risultato che fa discutere tra sostenitori e critici della misura, con cifre che aprono nuovi scenari sulla gestione dei grandi monumenti della Capitale.

