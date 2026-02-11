fondo e combinata flop superg e wierer vittozzi per il riscatto

Questa mattina, Nicol Monsorno ha rischiato di perdere la gara di Fondo a causa di un malinteso sugli orari. La sua voce tremava mentre spiegava di aver sbagliato a capire l’orario di convocazione e di essere arrivato in ritardo, quasi fuori tempo. La giornata non è iniziata bene per lui, con il fondo e la combinata che sono finiti nel caos. Solo il SuperG e le performance di Wierer e Vittozzi sono riusciti a portare un po’ di speranza e a cercare di risollevare le sorti degli italiani in questa competizione.

Nicol Monsorno ha la voce rotta perché non aveva capito l'orario della convocazione e ha rischiato di non arrivare in tempo alla sua batteria di qualifica nella sprint di Fondo. Ci ha provato Caterina Ganz che gareggiava in casa «e c'erano tutti a vedermi». Iris De Martin, alla prima olimpiade dice, un poco per autoconvincersi, che ci saranno altre occasioni. Ieri gli sci sottili sul lago di Tesero non sono stati azzurri: la Svezia è donna con un terzetto da podio (Svhan, Sundling e Dahlqvist). Un tempo bigio, una neve che si smolla batteria dopo batteria: il parterre incita i nostri. Ci sono Giovanni Malagò, Flavio Roda, Silvio Fauner cui è tornato (in parte) il sorriso dopo l'affaire tedofori e c'è pure Mauro Corona, l'unico, insieme agli atleti a restare in maglietta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina si accendono le gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina.

