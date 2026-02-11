Foibe Schlein e Conte faticano ad associare i crimini al comunismo Menia | Si torna a sminuire la tragedia

Le parole di Schlein e Conte sui crimini delle foibe non convincono. Entrambi fanno fatica a collegare quei massacri al comunismo, mentre gli italiani in ex Jugoslavia sono stati uccisi e torturati dai partigiani comunisti di Tito. La discussione si riaccende, e i commenti di Menia non si fanno attendere: “Si torna a sminuire la tragedia”.

Gli italiani in ex Jugoslavia s ono stati massacrati e torturati dai partigiani comunisti capeggiati da Josip Broz Tito. Ma qualcuno, in Italia, fa ancora fatica a condannare apertamente la dittatura comunista per quando accaduto alla fine della seconda guerra mondiale. Basti pensare alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che in una nota per la "Giornata del ricordo" si è limitata a scrivere cose banali, tiepide. «Ricordare non solo come atto di giustizia per il passato ma come dovere per il futuro: la giornata di oggi, dedicata alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati, e della complessa storia del confine orientale, testimonia ancora una volta le conseguenze catastrofiche dei totalitarismi e dei nazionalismi, tutti».

