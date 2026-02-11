Foibe | omaggio a due vittime calabresi Bruno Corbo e Salvatore Coccimiglio a 80 anni dalla violenza post-bellica

Il ricordo delle vittime delle Foibe si fa più vicino oggi, con un omaggio ai calabresi Bruno Corbo e Salvatore Coccimiglio, che perirono in quegli anni di violenza. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico composto da familiari e cittadini, che hanno ricordato il loro sacrificio a 80 anni dagli eventi. La cerimonia ha attirato l’attenzione su una pagina dolorosa della storia italiana, con discorsi e testimonianze che hanno risuonato nel silenzio della piazza.

Il ricordo del martirio delle Foibe si tinge di calabrese, con l'omaggio a Bruno Corbo e Salvatore Coccimiglio, due figure provenienti da Arena e Sambiase, vittime della violenza che seguì la fine della Seconda Guerra Mondiale. La memoria di questi italiani, uccisi o scomparsi per ordine di Tito e dei suoi miliziani, viene rinnovata nel 2026, a quasi ottant'anni dai fatti, attraverso il riconoscimento ufficiale del loro sacrificio. La tragedia delle Foibe, un termine che evoca le sprofondate voragini carsiche del Carso triestino, rappresenta una ferita aperta nella storia italiana. Migliaia di persone, spesso civili, persero la vita in quegli anni turbolenti, vittime di una repressione brutale che mirava a eliminare ogni traccia di italianità nelle zone contese tra Italia e Jugoslavia.

