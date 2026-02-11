Fofi | Più contento per la vittoria della Fermana che per il gol

La Fermana festeggia una vittoria importante, anche se il protagonista non è stato solo il gol. L’attaccante, che nelle prime sette partite aveva già segnato dieci volte, si dice più felice per il risultato della squadra che per il suo gol personale. La sua soddisfazione emerge chiaramente, anche se il gol mancava da tanto tempo. La squadra si gode il successo e lui si concentra sul contributo collettivo, più che sui numeri personali.

Il gol mancava da troppo tempo per un bomber come lui che nelle prime 7 gare con la maglia canarina ne aveva realizzati ben 10. Flavio Fofi è tornato al gol a distanza di oltre due mesi dalla sua ultima perla lo scorso 30 novembre nel 2-1 interno contro il Montefano. Un feeling con il gol che non è andato perso ma si era solo preso una "pausa di riflessione" durante la quale però l’apporto alla squadra non era mancato. Sia in termini di assist come quelli a Civitanova per Cicarevic ed in casa contro la Jesina per Guti (solo per citarne alcuni) ma anche e soprattutto in termini di lavoro sporco là davanti, a creare spazi per i propri compagni ed allungare la linea difensiva avversaria spesso chiamata a rincorrere l’attaccante romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

