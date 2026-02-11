I giovani in Football Manager 26 rappresentano una risorsa preziosa, ma bisogna saperle gestire. Con un lavoro accurato, i club possono farli crescere e valorizzarli, rendendoli utili sia in campo che come asset da scambiare sul mercato. Non basta scoprirli, bisogna seguirli passo dopo passo per trasformarli in pilastri della squadra o in plusvalenze interessanti.

I giovani sono una risorsa enorme in Football Manager 26 se gestiti e valorizzati in modo corretto, non solo perché possono aggiungere valore alla rosa a costo zero ma anche perché possono diventare una fonte di plusvalenza e di scambio per arrivare ai giocatori che si puntano sul calciomercato: ecco come fare ad utilizzare questa risorsa al meglio. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di tattiche, di utilizzo del pressing nelle varie fasi di gioco, dell’ importanza di acquistare giocatori che siano funzionali al modulo e allo stile di gioco che si vuole adottare nella squadra allenata, tutte fasi importanti del gioco che valgono per la singola partita e per l’intero corso della stagione, ma che non sono sufficienti per garantirsi una lunga gestione in un club. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - FM26, come far crescere e valorizzare le nuove giovani leve che arrivano nel corso degli anni

Approfondimenti su Football Manager 26

Un’ondata di violenza coinvolge i giovani ultras di Juventus e Torino, con 30 indagati per gli scontri avvenuti prima del derby.

Una frase shock sta facendo discutere nel mondo politico italiano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Diventa protagonista dello sport con GS San Martino ASD! Il Tesseramento Soci 2026 è aperto: entra nella nostra squadra e aiutaci a far crescere una realtà sportiva senza fini di lucro che promuove la cultura dello sport, crea occasioni di aggregazione e fa - facebook.com facebook