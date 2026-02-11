Floro Flores e l’abbondanza in attacco | cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia
Il Benevento continua a segnare senza sosta, grazie anche a Floro Flores che sembra sempre in forma. La squadra calca il campo con un attacco che funziona a mille, senza differenze tra titolari e riserve. I gol sono tanti, più di tutte le altre squadre in serie C, e il numero non smette di salire. Cambia l’ordine degli attaccanti, ma il risultato resta invariato: il Benevento mette a segno gol in abbondanza e si conferma una delle formazioni più pericolose del girone.
Tempo di lettura: 2 minuti Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Riguarda la matematica, ma la proprietà commutativa è forse quella che descrive meglio la perenne modalità “on fire” dell’attacco del Benevento dove non c’è differenza tra “titolari” e “riserve”, capaci di assicurare il bottino di gol più alto di tutti e tre i gironi di serie C (59 contro i 44 dell’Arezzo e i 45 del Vicenza). D’altra parte nessuna squadra della terza serie può contare su un reparto avanzato composto da Salvemini, Tumminello, Manconi, Lamesta, Della Morte, Carfora e Mignani che altrove giocherebbero probabilmente sempre in qualsiasi squadra mentre per accaparrarsi una maglia in giallorosso c’è da lottare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
