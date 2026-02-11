Il Benevento continua a segnare senza sosta, grazie anche a Floro Flores che sembra sempre in forma. La squadra calca il campo con un attacco che funziona a mille, senza differenze tra titolari e riserve. I gol sono tanti, più di tutte le altre squadre in serie C, e il numero non smette di salire. Cambia l’ordine degli attaccanti, ma il risultato resta invariato: il Benevento mette a segno gol in abbondanza e si conferma una delle formazioni più pericolose del girone.

Tempo di lettura: 2 minuti Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Riguarda la matematica, ma la proprietà commutativa è forse quella che descrive meglio la perenne modalità “on fire” dell’attacco del Benevento dove non c’è differenza tra “titolari” e “riserve”, capaci di assicurare il bottino di gol più alto di tutti e tre i gironi di serie C (59 contro i 44 dell’Arezzo e i 45 del Vicenza). D’altra parte nessuna squadra della terza serie può contare su un reparto avanzato composto da Salvemini, Tumminello, Manconi, Lamesta, Della Morte, Carfora e Mignani che altrove giocherebbero probabilmente sempre in qualsiasi squadra mentre per accaparrarsi una maglia in giallorosso c’è da lottare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Floro Flores e l’abbondanza in attacco: cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia

Approfondimenti su Floro Flores

Floro Flores si distingue nel nuovo Benevento, che vanta il miglior attacco di tutta la Serie C.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Floro Flores

Argomenti discussi: Benevento-Picerno, Floro Flores: Sfidiamo una buona squadra. Dal mercato calciatori giusti; Floro Flores pronto a cambiare il volto del Benevento; Floro Flores elogia i suoi: La forza di questo Benevento è il gruppo; Benevento parla floro flores oggi abbiamo meritato la vittoria anche se abbiamo sprecato tanto.

Benevento forza 5. Floro Flores: Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo feliciVittoria netta (5-0) quella del Benevento in casa del Trapani. Un successo, quello ottenuto sul campo del 'Provinciale', che porta i sanniti. tuttomercatoweb.com

Floro Flores: Forza Benevento è il gruppo. Ciò che fanno gli altri non è mio problemaUn Antonio Floro Flores visibilmente soddisfatto ha analizzato la vittoria del Benevento contro il Trapani in conferenza stampa, sottolineando la profondità e la qualità della ... tuttoc.com

Manconi e Tumminello i migliori: che spettacolo! Mignani un esempio per tutti: 7,5 per lui. Da 7 la coppia di centrali. Floro Flores si aggiudica un altro 8 pieno - facebook.com facebook