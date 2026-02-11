Flora Tabanelli e Miro, appena maggiorenni, si sono fatti strada tra le montagne di Milano-Cortina con le loro acrobazie sugli sci. I due fratelli hanno già conquistato l’attenzione degli appassionati, mostrando talento e coraggio in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Sono giovani, ma si muovono con sicurezza e determinazione, pronti a rappresentare l’Italia in una delle manifestazioni più importanti dello sport mondiale.

Lo sport ha la capacità rara e potentissima di creare legami che vanno oltre la competizione: unisce, emoziona, fa sentire parte di qualcosa di più grande. E quando tutto questo accade tra fratelli cresciuti con lo stesso sogno e la stessa passione, diventa una storia che vale la pena raccontare. Flora e Miro Tabanelli sono due giovani talenti delle acrobazie con gli sci, e prima ancora due fratelli complici, cresciuti fianco a fianco tra piste, allenamenti e sogni che li hanno portati fino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Chi sono Flora e Miro Tabanelli. Flora e Miro Tabanelli sono due giovani freestyle skier che arrivano dall’Appennino emiliano e che, negli ultimi anni, hanno trasformato la loro passione per lo sci acrobatico in una serie di risultati che non passano inosservati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Flora Tabanelli e il fratello Miro, giovanissimi campioni di acrobazie con gli sci alle Olimpiadi invernali 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e le squadre italiane si preparano a dare il massimo.

Questa mattina Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle agli Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Flora Tabanelli e il fratello Miro, giovanissimi campioni di acrobazie con gli sci alle Olimpiadi invernali 2026Flora e Miro Tabanelli: una passione condivisa per lo sci e le acrobazie, e il talento che solo due fratelli sanno coltivare insieme ... dilei.it

L’allenatore dei Tabanelli: Riscatto Miro, Flora c’èFreeski L’intervista a Valentino Mori, è alle Olimpiadi insieme ai fratelli Lui ha una grande chance nel big air. Lei si sente bene: la sua è tenacia. ilrestodelcarlino.it

#OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortinaOlympic2026 - Esordio amaro per Miro #Tabanelli, mentre Flora rinuncia alla gara e punta tutto sul #BigAir - #Sci #Freestyle #Freeski x.com

A Livigno è cominciato il programma olimpico del freeski, con Flora Tabanelli ai box per puntare tutto sul Big Air dopo il suo infortunio, mentre il fratello Miro chiude al 17° posto la qualificazione. Tra le donne ce la fa l'altoatesina, 12^ e proiettata verso la finale - facebook.com facebook