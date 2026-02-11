Flora Tabanelli e il fratello Miro giovanissimi campioni di acrobazie con gli sci alle Olimpiadi invernali 2026
Flora Tabanelli e Miro, appena maggiorenni, si sono fatti strada tra le montagne di Milano-Cortina con le loro acrobazie sugli sci. I due fratelli hanno già conquistato l’attenzione degli appassionati, mostrando talento e coraggio in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Sono giovani, ma si muovono con sicurezza e determinazione, pronti a rappresentare l’Italia in una delle manifestazioni più importanti dello sport mondiale.
Lo sport ha la capacità rara e potentissima di creare legami che vanno oltre la competizione: unisce, emoziona, fa sentire parte di qualcosa di più grande. E quando tutto questo accade tra fratelli cresciuti con lo stesso sogno e la stessa passione, diventa una storia che vale la pena raccontare. Flora e Miro Tabanelli sono due giovani talenti delle acrobazie con gli sci, e prima ancora due fratelli complici, cresciuti fianco a fianco tra piste, allenamenti e sogni che li hanno portati fino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Chi sono Flora e Miro Tabanelli. Flora e Miro Tabanelli sono due giovani freestyle skier che arrivano dall’Appennino emiliano e che, negli ultimi anni, hanno trasformato la loro passione per lo sci acrobatico in una serie di risultati che non passano inosservati. 🔗 Leggi su Dilei.it
