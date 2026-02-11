Fiumicino tutto pronto per il Carnevale A’Mare 2026

Domenica 15 febbraio a Fiumicino si svolge il Carnevale A’Mare 2026. Per l’occasione, dalle prime ore del mattino, verrà istituita una viabilità temporanea in Via di Torre Clementina e nelle strade vicine. I residenti e i visitatori devono aspettarsi qualche disagio, con divieti di sosta e deviazioni, mentre la città si prepara a festeggiare con sfilate e eventi lungo il mare.

Fiumicino, 11 febbraio 2026 – Domenica 15 febbraio 2026, in occasione della manifestazione "Carnevale A'Mare 2026", sarà attivata una disciplina di traffico provvisoria che interesserà l'area di Via di Torre Clementina e alcune vie adiacenti. Le misure riguardano tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, con esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza. Stop al transito su Via di Torre Clementina e Via Orbetello. Il provvedimento prevede il divieto di transito veicolare su Via di Torre Clementina nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli (con Via delle Ombrine esclusa ) e Via del Canale (esclusa), dalle 15.

