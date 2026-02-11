Fiumicino ritardo nel contributo ai caregiver familiari | E’ un problema tecnico uffici al lavoro

Il Comune di Fiumicino ha confermato di essere al corrente del ritardo nel pagamento del contributo ai caregiver familiari per gennaio. L’ufficio sta lavorando per risolvere il problema tecnico che ha causato il ritardo. Nessuna data precisa sulle tempistiche, ma il Comune assicura che l’operazione è in corso. I caregiver aspettano con ansia, mentre gli uffici cercano di sbloccare la situazione il prima possibile.

Fiumicino, 11 febbraio 2026 – Il Comune di Fiumicino comunica di essere "pienamente a conoscenza" delle segnalazioni riguardanti il mancato pagamento del contributo destinato ai caregiver familiari relativo al mese di gennaio. La comunicazione del Comune. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, il ritardo non dipende da valutazioni amministrative o da scelte di merito, ma "esclusivamente" da una questione di natura tecnica collegata alla tesoreria comunale e alla Piattaforma Digitale utilizzata per le procedure. Uffici al lavoro per riallineare le procedure. Il Comune spiega che gli uffici competenti, sia del settore finanziario sia dei servizi sociali, sono al lavoro da diverse settimane per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

