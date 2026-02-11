Fischia un rigore arbitro aggredito Scoppia la rissa | arrivano i carabinieri

Durante una partita di calcio dilettantistico, un arbitro viene aggredito subito dopo aver fischiato un rigore. La tensione sale e la situazione si fa subito molto grave. I giocatori si scaldano e scoppia una rissa che costringe gli steward a chiamare i carabinieri. L’arbitro viene soccorso e portato in ospedale: si teme per la sua incolumità. È l’ennesimo episodio di violenza che si registra in campi di provincia, questa volta con un giovane direttore di gara nel mirino.

Fischia un calcio di rigore e viene aggredito in campo. Partita sospesa e arbitro in ospedale. Ancora un gravissimo episodio di violenza su un campo di calcio dilettantistico, questa volta ai danni di un giovanissimo direttore di gara. L'episodio si è verificato durante l'incontro valido per il campionato di Terza Categoria, Girone A di Milano, tra la Virtus Cesano Boscone e la Virtus Abbiatense. Il parapiglia è scoppiato quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore contro la squadra di casa. Una decisione che ha scatenato la furia di alcuni giocatori, che si sono avvicinati minacciosamente al direttore di gara fino ad arrivare all'aggressione fisica.

