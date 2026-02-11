Una mattina di caos sulla Fipili tra Lastra a Signa e Ginestra. Un incidente si è verificato al km 7, tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, causando la chiusura temporanea della carreggiata in direzione mare. La strada è stata riaperta poco dopo, ma il traffico si è subito bloccato, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti.

FIRENZE – Mattinata di caos sulla Fipili oggi, 11 febbraio 2026, per un incidente avvenuto all’altezza del km 7, nel tratto tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per cause ancora da accertare è rimasto coinvolto un furgone e la carreggiata in direzione mare dalle ore 9, è stata chiusa per oltre un’ora, con una coda che ha raggiunto i 6 chilometri. Sul posto sono intervenuti Anas, Polizia stradale e personale di soccorso, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico. Intorno alle 10.15 è stata riaperta una sola corsia. La riapertura completa dipende dai tempi necessari per liberare la carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili, incidente tra Lastra a Signa e Ginestra: chiusa e poi riaperta carreggiata in direzione mare. Caos traffico

Approfondimenti su Fipili Incidente

Questa mattina si è verificato un incidente sulla FiPiLi, tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, all’altezza del km 7.

Una mattinata di caos sulla Fi-Pi-Li.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fipili Incidente

Fi-Pi-Li, incidente e traffico bloccato nel fiorentino: chiusa l'entrata di Lastra a SignaPoco dopo le 8.30 di stamani si è verificato un incidente al km 7+300, in direzione mare: risultano 3 km di coda e traffico bloccato tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, e 2 km di coda per curiosi tra ... 055firenze.it

Incidente in Fi-Pi-Li a Lastra a Signa, code in direzione PisaIncidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li, poco dopo l'uscita di Lastra a Signa in direzione Pisa. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 9, è rimasto ... gonews.it

In #FiPiLi, in direzione mare: code per incidente al km 7+300 tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina #viabiliTOS #viabiliFI x.com

Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della FiPiLi, informa che nella mattina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, si è verificato un incidente all'uscita di Montelupo Fiorentino, direzione Firenze. Si registrano 5 km di coda. - facebook.com facebook