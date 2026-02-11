Fiorentina e specialità locali Pecco Bagnaia sceglie Forlì per una cena tra amici | E' bello carico per la stagione

La cena tra amici di Pecco Bagnaia a Forlì diventa notizia. Il pilota, fresco di vittoria e già carico per la nuova stagione, ha scelto di passare la serata in città, gustando specialità locali. La telefonata a sorpresa con il campione del mondo ha fatto il giro del gruppo, e lui si è mostrato rilassato, parlando con entusiasmo del suo stato di forma. Una serata tra amici che ha preso subito una piega inaspettata.

Non capita tutti i giorni di rispondere al telefono e riconoscere, dall'altra parte della cornetta, la voce di un tre volte campione del mondo del Motomondiale (due titoli in MotoGp ed uno in Moto 2). È quello che è successo al "Salumè", il noto locale di piazza Camillo Benso Di Cavour a Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

A raccontare l'incontro è un emozionatissimo Daniele Piras, titolare del Salumè e grande appassionato di motori

