Finisce l’avventura di De Zerbi al Marsiglia

Da ilgiornale.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia. Il club francese e l’allenatore italiano hanno raggiunto un accordo per interrompere il contratto. La decisione arriva dopo che le cose tra le parti non sono più andate come speravano. Ora De Zerbi cerca una nuova sfida, mentre il Marsiglia dovrà trovare un nuovo allenatore.

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia. È stato trovato l’accordo tra il club francese e l’allenatore italiano per la risoluzione del contratto visto che non esistevano più i presupposti per continuare insieme. La decisione era nell’aria e le voci su una possibile separazione si erano rincorse nelle ultime ore. Al tecnico bresciano, infatti, non era piaciuto l'atteggiamento della squadra durante la seduta pomeridiana di martedì, dove si aspettava di vedere una reazione in seguito all'umiliante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. "È un periodo difficile e non capisco i miei giocatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

