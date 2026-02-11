Finché morte non ci separi | in arrivo il sequel il 9 aprile

Dopo anni di lotte e silenzi, Grace e Faith si ritrovano di nuovo a fronteggiare un incubo famigliare. Il sequel di “Finché morte non ci separi” uscirà il 9 aprile e promette di riaccendere la paura e il sangue. La storia riprende da dove si era interrotta, con Grace che scopre di essere entrata in un nuovo gioco mortale, questa volta con la sorella al suo fianco, dopo aver sconfitto la famiglia Le Domas.

Poco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D'Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto. Samara Weaving ( Finché morte non ci separi, Tre manifesti a Ebbing, Missouri ) riprende il ruolo di "Grace" nel sequel Finché morte non ci separi 2 dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ( Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia ).

