Fiat 600 Sport e Abarth 600e unite nello spirito di Milano-Cortina

Fiat e Abarth hanno scelto Milano-Cortina per presentare le loro novità. La casa automobilistica e il marchio sportivo hanno svelato nuove versioni della Fiat 600 Sport e dell’Abarth 600e. Entrambe le auto portano lo spirito delle Olimpiadi invernali, puntando su sportività e prestazioni. La presentazione si è svolta nel cuore della città, attirando appassionati e media. Un modo per unire sport e automobili in un evento che celebra l’energia e la passione di questa grande occasione.

MILANO (ITALPRESS) – Due importanti brand come Fiat e Abarth accomunati dalla cornice delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per presentare due novità della loro gamma con lo sport come cuore pulsante. E’ in questo contesto che sono state presentate a Milano la Fiat 600 Sport e la Abarth 600e. Una presentazione che arriva dopo un inizio anno promettente per il brand Fiat. “Gennaio è stato un mese di successo per Fiat per quel che riguarda le vetture. Abbiamo chiuso al 13,5% di quota con i veicoli commerciali al 25,1% di quota, tre punti in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno per una quota complessiva Fiat più Fiat Professional di 14,5 punti in crescita di un punto e mezzo rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Alessio Scutari, managing director Fiat & Abarth Italia, sottolineando come “Grande Panda conquista la leadership del segmento B ibrido e si configura come la quarta vettura più comprata in Italia, mentre Pandina ormai inesorabilmente occupa il posto di leader di vendite nel mercato italiano”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Fiat e l'Abarth hanno presentato due nuovi modelli, la 600 Sport e la 600e.

