Ferrovie sabotata la linea che porta a Bormio e Livigno sede di alcune gare di Milano-Cortina

Un atto di sabotaggio ha interrotto la linea ferroviaria che collega Lecco a Tirano, la strada che porta a Bormio e Livigno. Le ferrovie sono state danneggiate proprio mentre si svolgono le Olimpiadi di Milano-Cortina, e questa volta a rimetterci sono state le gare invernali che si tengono in Valdidentro. La polizia sta indagando per capire chi ha messo i bastoni tra le ruote e perché. La linea rimane chiusa, causando disagi a chi si stava preparando per le competizioni.

Un altro sabotaggio alle linee ferroviarie durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, questa volta sulla tratta Lecco-Tirano che porta a Bormio e a Livigno dove si svolge una parte delle gare. Sul posto sono stati trovati resti di una bottiglia infiammabile e per gli investigatori si tratta di un incendio doloso provocato con le stesse tecniche usate nel sabotaggio delle linee ferroviarie a Pesaro e Bologna la mattina del 7 febbraio, nella giornata di inizio delle Olimpiadi Invernali.

