Feroce lite per comperare un accendino minorenne portato in Questura

Una serata di tensione martedì in corso d'Augusto. Un minorenne ha avuto una lite molto acceso con il proprietario di una tabaccheria. La discussione è degenerata e alla fine il ragazzo è stato portato in Questura.

Serata agitata in corso d'Augsto, quella di martedì, dove un minorenne avrebbe litigato animatamente col titolare di una tabaccheria. Tutto è avvenuto intorno alle 18.30 quando, secondo le ricostruzioni, un 17enne è entrato nel negozio per acquistare un accendino. Non è chiaro cosa abbia acceso.

