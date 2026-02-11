Feldi Eboli da impazzire asfaltato il CDM Genova Futsal
La Feldi Eboli non si ferma e travolge il CDM Genova Futsal al Palasele. La squadra campana vince con un netto 7-1, mostrando tutta la sua forza e compattezza. È stata una partita senza storia, con i padroni di casa che hanno preso il comando fin dall’inizio e non hanno più mollato. I giocatori hanno corso, segnato e fatto vedere di essere pronti a lottare per ogni punto. La vittoria rafforza la posizione della Feldi Eboli in campionato e mette in evidenza le loro
Tempo di lettura: 2 minuti Una Feldi Eboli irresistibile travolge il CDM Genova Futsal al Palasele e si prende una vittoria roboante che vale 7-1, dimostrando qualità, determinazione e grande spirito di squadra nel ritorno al campionato dopo la pausa. Una serata di grandi ritorni e di gol a raffica, che conferma la squadra di mister Luciano Antonelli tra le protagoniste della Serie A. La partita si sblocca dopo soli cinque minuti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Selucio, Ortisi devia la palla in rete, regalando il primo vantaggio alle volpi. La Feldi insiste e Selucio ci prova ancora, ma il portiere ospite Politano dice di no. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
