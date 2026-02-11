Fedez di nuovo papà ecco le prove | cosa sappiamo

Fedez è di nuovo papà. Il rapper è stato visto ieri pomeriggio a Milano, tra una passeggiata a Brera e una visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. I dettagli sulla sua famiglia sono pochi, ma i fan già scommettono su una nuova nascita. La sua presenza in città alimenta le voci di un momento felice per lui e la compagna.

Una passeggiata a Brera, una tappa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e una manciata di dettagli che, per i fan del gossip, valgono più di mille parole. Le nuove immagini di Fedez con Giulia Honegger hanno riacceso le voci su una possibile gravidanza. Per ora, però, resta tutto nel campo delle indiscrezioni: non c’è alcuna conferma ufficiale, ma gli scatti stanno facendo parlare (e molto) chi segue da vicino la vita privata del rapper. L’uscita a Milano che riaccende il gossip. A rilanciare la storia è il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della coppia nel centro di Milano, insieme ai figli di Fedez. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fedez di nuovo papà, ecco le “prove”: cosa sappiamo Approfondimenti su Fedez Famiglia Fedez di nuovo papà? Le “prove” sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger Fedez torna a essere papà? Le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger si fanno più insistenti dopo alcuni indizi notati da chi ha seguito le sue ultime uscite. Life is Strange nel 2026: Square Enix annuncia un nuovo capitolo. Ecco cosa sappiamo Square Enix ha annunciato il ritorno della serie Life is Strange con un nuovo capitolo in uscita nel 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Fedez diventerà di nuovo papà. Giulia Honegger é incinta #scoop #gossip #indiscrezioni #fedez Ultime notizie su Fedez Famiglia Argomenti discussi: Fedez papà per la terza volta? I rumors sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger; Fedez di nuovo papà? Tutti gli indizi sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger; Fedez di nuovo papà? Giulia Honegger è incinta di un maschietto: toorna l'indiscrezione sulla gravidanza; Fedez e Giulia Honegger, cicogna in arrivo? L'indiscrezione sulla gravidanza. Fedez di nuovo papà, ecco le prove della gravidanza di Giulia HoneggerL'ex marito di Chiara Ferragni e la giovane compagna Giulia Honegger aspetterebbero un figlio, il gossip impazza ... gossipetv.com Fedez di nuovo papà? Nonostante le smentite, scoppiano i gossip sulla gravidanza di Giulia HoneggerNonostante le smentite ufficiali, emergono indiscrezioni su una presunta gravidanza di Giulia Honegger. Fedez diventerà papà per la terza volta? Ecco cosa sappiamo finora ... rds.it Sanremo 2026. Fedez & Masini di nuovo insieme sul palco del 76° Festival https://marcheinfinite.com/2026/02/07/sanremo-2026-fedez-masini-di-nuovo-insieme-sul-palco-del-76-festival/ @FedezMasini @SanremoRai #FedezMasini #Sanremo2026 - facebook.com facebook

