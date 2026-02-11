Federico Pistolesi nel ’Rigoletto’

Federico Pistolesi, il tenore e presidente dell’associazione Cromatica, ha partecipato alla rappresentazione di Rigoletto al teatro Petrarca di Arezzo. L’artista ha portato in scena il ruolo che lo vede protagonista, coinvolgendo il pubblico con la sua interpretazione. La pièce di Verdi è andata in scena senza intoppi, attirando una buona folla di spettatori.

Il tenore Federico Pistolesi (nella foto), presidente dell'associazione ' Cromatica ', ha preso parte alla produzione di ' Rigoletto ' di Giuseppe Verdi, andato in scena nel teatro Petrarca di Arezzo. Pistolesi ha interpretato il ruolo di Matteo Borsa, condividendo il palcoscenico con artisti di fama internazionale come Mario Cassi nel ruolo del protagonista Rigoletto e Giuseppe Gipali nel ruolo del Duca di Mantova. Non è la prima volta che Pistolesi si confronta con questo prestigioso teatro: ha già debuttato al Teatro Petrarca lo scorso maggio, interpretando il ruolo di Gherardo in 'Gianni Schicchi', produzione diretta da Gianna Fratta, riconosciuta direttrice d'orchestra italiana di profilo internazionale.

