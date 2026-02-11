Federica Zille dopo il bacio di Spalletti | Le molestie sono una cosa seria non c’era alcuna malizia

Dopo il gesto di Spalletti, Federica Zille rompe il silenzio e dice che le molestie sono una cosa seria. La giornalista spiega che il bacio sulla spalla non aveva malizia e che non bisogna prendere tutto troppo sul personale. Dopo l’episodio nel post-partita di Juventus-Lazio, sui social si sono scatenate molte polemiche e critiche. Lei si difende, sottolineando che si tratta di un gesto innocente e che non bisogna esagerare.

In seguito ad un episodio piuttosto particolare nel post-partita di Juventus-Lazio, in cui Spalletti – alla sua maniera, per spiegare una dinamica da Var sui "contatti di gioco" – ha dato un bacio sulla spalla alla giornalista Dazn Federica Zille, vi sono state diverse polemiche social basate sullo sdegno. Si parlava di molestia, di machismo, di fisicità non richiesta dalla professionista. Quest'oggi proprio Federica Zille, ormai volto noto da bordocampista e da conduttrice dei pre-partita di Dazn, ha voluto smentire i retropensieri sulla vicenda, rendendo noto il suo pensiero sull'accaduto.

