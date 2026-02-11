Federica Zille difende Spalletti per il bacio in diretta | Non c' era malizia le molestie sono una cosa seria

Federica Zille difende l’allenatore dopo il bacio in diretta. La giornalista di Dazn dice che non c’era malizia e che le molestie sono una cosa seria. Zille ha parlato a Fantacalcio TV, commentando l’episodio avvenuto dopo Juventus-Lazio, quando Spalletti ha fatto un gesto che ha suscitato polemiche. Lei sottolinea che non bisogna confondere un gesto tra amici con comportamenti che possono ferire.

Federica Zille, giornalista pordenonese di Dazn, classe 1990, in un'intervista a Fantacalcio TV, ha difeso pubblicamente Luciano Spalletti che nel post-partita di Juventus-Lazio commentando un presunto fallo da rigore del laziale Mario Gila sullo juventino Juan David Cabal le ha chiesto di.

Dopo il gesto di Spalletti, Federica Zille rompe il silenzio e dice che le molestie sono una cosa seria.

Federica Zille risponde alle polemiche sul bacio sulla spalla di Spalletti.

Federica Zille e la reazione al bacio di Spalletti: Tentativo goffo. A un uomo dava una gomitataLa giornalista ha chiarito con un video-messaggio il contesto e la natura del gesto e ha dato la giusta dimensione all'episodio ... fanpage.it

Federica Zille dopo il bacio di Spalletti: Le molestie sono una cosa seria, non c’era alcuna maliziaSu Fantacalcio Tv: È stato sicuramente un tentativo goffo, ma non voleva mancarmi di rispetto. Se fossi stata uomo? Forse mi avrebbe dato una gomitata e non un bacio per spiegare cosa fosse un ... ilnapolista.it

Il bacio tentato, dato, schivato sulla spalla alla giornalista Federica Zille ha sollevato critiche nei confronti di Luciano Spalletti che s'era abbandonato a quel gesto in diretta tv, durante l'intervista a DAZN. Un atteggiamento sopra le righe, che ha colto di sorpres - facebook.com facebook

