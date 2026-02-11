Il gruppo di Fratelli d’Italia presenta una mozione in consiglio comunale per chiedere più manutenzione su via Costa degli Alberti e porta Alberti. L’obiettivo è rendere più sicuri i percorsi più usati tra il borgo e la parte bassa della città. La richiesta arriva dopo diverse segnalazioni sulla condizione delle strade, che rischiano di mettere in pericolo chi le percorre ogni giorno. Ora si aspetta una risposta dall’amministrazione, che dovrà decidere se intervenire subito o meno.

Una mozione da discutere in consiglio comunale per chiedere all’amministrazione comunale interventi mirati su via Costa degli Alberti e su Porta Alberti, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità degli avventori e migliorare la cura di uno dei collegamenti storici più frequentati tra il borgo e la parte bassa del paese. E’stata protocollata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Masini (nella foto) e Riccardo Borghini. "La mozione nasce dalle segnalazioni raccolte nel tempo: cadute, scivolamenti e difficoltà di percorrenza attribuite a più fattori che, sommati, trasformano una strada suggestiva in un tratto potenzialmente insidioso – hanno spiegato i proponenti - irregolarità e avvallamenti del selciato, vegetazione e fogliame che aumentano la scivolosità, pendenza marcata, scarpate senza adeguata protezione e assenza di sostegni come corrimano e parapetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FdI: "Aumentare la manutenzione su Costa Alberti"

Approfondimenti su Costa Alberti

Ultime notizie su Costa Alberti

