Questa evoluzione di FC 26 punta a rafforzare la resistenza e la capacità di mantenere il pallone sotto pressione. I giocatori si preparano a mettere in campo una difesa più solida e un gioco più aggressivo, con l’obiettivo di dominare le partite e bloccare gli avversari. La squadra lavora sodo per migliorare le proprie performance e mettere in atto le nuove strategie in campo.

Questa Evoluzione è focalizzata sul potenziamento della tenuta fisica e della protezione del pallone. È lo strumento perfetto per trasformare i tuoi giocatori più “leggeri” in elementi capaci di reggere l’urto nei contrasti e mantenere il possesso sotto pressione. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibilità: 2 volte.. Costo: Gratuita.. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Ruolo: No portieri.. Stili di gioco max: 10.. Miglioramenti: Forza e Protezione. L’upgrade si concentra sulla solidità del giocatore, rendendolo molto più difficile da scalzare: Fisico: +4 (fino a un massimo di 89 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Fate largo (Shove Off)

