In Italia, il settore farmaceutico resta un punto fermo dell’industria, ma le aziende devono affrontare una sfida diversa rispetto al passato. La velocità nelle decisioni e nelle autorizzazioni diventa ormai un elemento chiave per competere sul mercato globale. Ricks di Lilly mette in guardia: investire nel nostro Paese richiede più tempo rispetto ad altri, a causa di una burocrazia più complicata che rallenta lo sviluppo e l’accesso ai farmaci. Le aziende farmaceutiche chiedono più rapidità per non perdere terreno.

L’Italia resta un pilastro industriale per la Farmaceutica, ma il tema, oggi è il tempo. Investire in Italia è più complesso che altrove per una stratificazione decisionale che rallenta autorizzazioni, sviluppo e accesso al mercato. Il caso di Sesto Fiorentino lo rende evidente, hub europeo di Eli Lilly, è uno dei siti più performanti del gruppo, con quasi tutta la produzione destinata all’export globale. Un’eccellenza industriale che opera dentro un contesto decisionale articolato. Come ha osservato l’amministratore delegato Dave Ricks in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, efficienza industriale e qualità regolatoria convivono, ma non procedono alla stessa velocità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Farmaceutica, la competitività oggi si misura sulla velocità. Il monito di Ricks (Lilly)

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea.

L’Unione Europea ha approvato una riforma ambiziosa del settore farmaceutico, cercando di rafforzare la competitività.

Argomenti discussi: Farmaci, ricerca e sicurezza: perché l’Europa rischia di perdere la partita globale; Farmaceutica europea, settore chiave ma in affanno tra Usa e Cina: Servono scelte politiche immediate; S'è svuotata la farmacia del mondo. L'Europa ha perso un primato e sviluppato una dipendenza (di A. Mauro); Farmaci. L’Europa perde terreno: settore chiave ma a rischio. L’allarme Efpia da Bruxelles.

Rapporto Istat. La farmaceutica italiana resiste alla crisi: Prima per aumento fatturato e competitività e terza per export e produzioneE' anche il comparto nel quale la maggior percentuale di imprese ha investito in questi anni in capitale fisico e umano. Rinnovati impianti, macchinari e attrezzature. Tutti i dati nel Rapporto Istat ... quotidianosanita.it

Competitività Ue. Egualia: Farmaceutica settore strategico per l’EuropaPlauso al documento presentato da Mario Draghi. Ci conforta in particolare che nel documento siano considerate centrali sia le misure per rafforzare l’attività di R&S sia quelle per rafforzare le ... quotidianosanita.it

L’industria farmaceutica non è solo un pilastro della salute pubblica, ma rappresenta sempre più un elemento strategico per la competitività economica e la sicurezza della Nazione. Ne parla oggi in un’editoriale su @gazzettaparma il presidente di Farmindust x.com

[EVENTI NEI DIPARTIMENTI] Si è tenuto al Campus di Fisciano il #Convegno dal titolo "Dal CSR al territorio. Leve per la competitività rurale in Campania", organizzato dal Dipartimento di Farmacia - Difarma - Università di Salerno, con il suo Corso di Agr - facebook.com facebook