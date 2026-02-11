Fano con il naso all’insù per San Valentino | un cielo stellato con cuori rossi accende la settimana del Carnevale

Questa mattina a Fano il cuore di San Valentino si è fatto subito notare. Sopra la piazza, tra le bancarelle del mercato, i cuori rossi hanno attirato gli sguardi dei passanti. Da subito, la città si è accesa di un’atmosfera speciale, dando il via a una settimana di festa e colori in vista del Carnevale.

Fano (Pesaro e Urbino),11 febbraio 2026 - I cuori rossi c’erano già dalla mattina. Appesi sopra la piazza, discreti ma visibili, avevano attirato l’attenzione di chi passeggiava tra le bancarelle del mercato. Qualcuno li aveva notati, qualcuno li aveva indicati. Ma è stata la sera a fare la differenza. Quando si è acceso il cielo stellato, Piazza XX Settembre si è fermata. Letteralmente. Persone immobili al centro della piazza, coppie che rallentano il passo, gruppetti che si chiamano a vicenda: «Guardate su». Tutti con il naso all’insù, tutti a fotografare quel cielo punteggiato di luci e cuori rossi che per San Valentino – e per tutta la settimana Grassa del Carnevale – resterà a fare da scenografia alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina a Fano, in Piazza XX Settembre, i cuori rossi hanno fatto subito capolino tra le bancarelle del mercato.

